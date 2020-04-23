Россия вернула Украине две «грозные ноты» по Крыму и Донбассу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вернула Украине дипломатические ноты по Крыму и Донбассу, передает РИА «Новости».

Как рассказала Захарова, одна из нот содержит протест против археологических раскопок, которые проходят в Крыму. Другая — требования отчета по мерам, предпринимаемым для борьбы с коронавирусом на полуострове и в Донбассе.

По словам представителя МИД, Россия вернула эти «грозные ноты» Украине и будет поступать так и впредь. Она напомнила, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт, а с Донбассом Киев имеет возможность вести диалог напрямую.

Захарова отметила, что украинские власти «живут в параллельной реальности». Сначала они отрезают Крым от воды и электричества, блокируют Донбасс, а затем требуют отчета о действиях российских властей по защите граждан.

Когда на Украине пандемия коронавируса, горят леса в Чернобыле, а Россия заботится о вывозе украинских граждан из-за рубежа, Киев продолжает направлять все силы на бомбардировку «государства-агрессора», обратила внимание Захарова.

Ранее Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.