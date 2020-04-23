В Кремле высказались о возможном сокрытии Китаем данных о COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких подтвержденных аргументов относительно возможного сокрытия КНР какой-либо информации о коронавирусе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не видели никаких сколько-либо подтвержденных аргументов к подобным заявлениям», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что на первоначальном этапе КНР скрыла какие-то данные о COVID-19 и среагировала несвоевременно.

Ранее американский штат Миссури подал иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус. В иске требуется официально привлечь КНР к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах страны.

По последним данным, в мире выявлено 2 653 116 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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