Лукашенко заявил о политизации пандемии коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на политизацию пандемии коронавируса нового типа. Такое мнение глава государства высказал во время визита в Свято-Благовещенский Ляденский храм на Пасху, сообщает Sputnik.Беларусь.

По мнению Лукашенко, коронавирус стал политическим вопросом. При этом белорусский лидер отметил, что время покажет, как будет использована текущая ситуация.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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