Песков заявил о скором принятии решений о дальнейшем режиме борьбы с COVID-19
Решения о дальнейшем режиме противодействия распространению коронавируса нового типа нужно принять в течение недели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. За весь период пандемии зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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