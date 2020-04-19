Песков заявил о скором принятии решений о дальнейшем режиме борьбы с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/725/11681725/upload-RIAN_3284689.HR.ru-pic905-895x505-50212.jpg">

Решения о дальнейшем режиме противодействия распространению коронавируса нового типа нужно принять в течение недели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. За весь период пандемии зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки в РФ обнаружили 6 060 случаев заражения коронавирусом

— Путин заверил в наличии у России всех ресурсов для борьбы с COVID-19

— Путин назвал введенные в России ограничения необходимыми