Путин назвал введенные в России ограничения необходимыми

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Президент России Владимир Путин во время поздравления россиян с Пасхой упомянул об ограничениях, введенных в России. Он назвал их необходимыми.

«В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений», — начал политик.

Он отметил, что все ограничения нужны для борьбы с коронавирусом. Но победить инфекцию, как он полагает, можно, только объединив усилия.

«На Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем», — резюмировал президент.

На данный момент число инфицированных вирусом в мире превысило 2,4 млн, выздоровели более 600 тыс. пациентов, умерли — 160 784. В России заразились свыше 36 тыс. человек, вылечились 3057, умерли — 341.

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