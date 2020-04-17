Медведев: Россия поддерживает зарубежные контакты в условиях пандемии
Россия продолжает контакты с зарубежными партнерами в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».
По словам Медведева, мир «схлопнулся» из-за распространения вируса, однако контакты стран сохраняются. В особенности зампред российского Совбеза выделил «беспрецедентное» число телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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