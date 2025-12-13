Названо единственное российское блюдо в списке худшей еды мира

В обновленный антирейтинг самой отвратительной еды мира вошло лишь одно блюдо из России. Рейтинг составил гастрономический путеводитель TasteAtlas, который оценивает традиционные блюда разных стран.

Как следует из списка, два года подряд в первой сотне антирейтинга находился холодец, однако после роста оценки он выбыл из него. В результате единственным представителем российской кухни в списке стала индигирка — салат из замороженной рыбы с луком и перцем, занявший 65-е место.

Всего в базе TasteAtlas представлены 29 блюд русской кухни. Низкие оценки, помимо индигирки, получили также холодец, кутья, щи и рассольник.

Лидером антирейтинга стала Исландия. Первое место заняло национальное блюдо свид — половина бараньей головы. Вторую строчку занял торраматюр, представляющий собой набор традиционных закусок, включая бараньи яички, ласты тюленя и пюре из репы. Третье место досталось испанской форели по-наваррски — жареной рыбе с беконом, завернутой в хамон.

