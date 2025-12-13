На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо единственное российское блюдо в списке худшей еды мира

TasteAtlas включил салат индигирка в рейтинг самой отвратительной еды
true
true
true
close
Fanfo/Shutterstock/FOTODOM

В обновленный антирейтинг самой отвратительной еды мира вошло лишь одно блюдо из России. Рейтинг составил гастрономический путеводитель TasteAtlas, который оценивает традиционные блюда разных стран.

Как следует из списка, два года подряд в первой сотне антирейтинга находился холодец, однако после роста оценки он выбыл из него. В результате единственным представителем российской кухни в списке стала индигирка — салат из замороженной рыбы с луком и перцем, занявший 65-е место.

Всего в базе TasteAtlas представлены 29 блюд русской кухни. Низкие оценки, помимо индигирки, получили также холодец, кутья, щи и рассольник.

Лидером антирейтинга стала Исландия. Первое место заняло национальное блюдо свид — половина бараньей головы. Вторую строчку занял торраматюр, представляющий собой набор традиционных закусок, включая бараньи яички, ласты тюленя и пюре из репы. Третье место досталось испанской форели по-наваррски — жареной рыбе с беконом, завернутой в хамон.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого объяснила, что наладить пищевые привычки и справиться с расстройством пищевого поведения поможет режим питания. По ее словам, в день у человека должно быть три основных приема пищи и примерно один-два перекуса. При этом эксперт призвала не бояться жиров и углеводов, потому что они нужны организму, как и белки.

Ранее стало известно, сколько россияне планируют потратить на новогодний стол.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами