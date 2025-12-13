На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе считают, что блокировка активов России поможет Украине на переговорах

FT: ЕС бессрочно заблокировал активы РФ, чтобы усилить Киев на переговорах
Александр Кряжев/РИА Новости

Евросоюз бессрочно заблокировал активы России, чтобы укрепить позиции Брюсселя и Киева на продолжающихся переговорах по решению конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times.

«В пятницу ЕС заморозил на неопределенный срок российские суверенные активы на сумму 210 млрд евро, хранящиеся в странах блока. Таким образом Киев и его европейские союзники стремились укрепить свои позиции на критическом этапе мирных переговоров, организованных США», — говорится в сообщении.

FT напоминает, что лидерам ЕС еще предстоит преодолеть серьезные возражения со стороны Бельгии, где в основном хранятся эти активы, на саммите, который состоится на следующей неделе.

Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. Руководство ЕС намерено добиться согласия об их экспроприации на саммите 18–19 декабря. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством». В Госдуме считают, что ЕС перешел рубикон, за которым последует шквал ответных мер.

Агентство Reuters обратило внимание, что такая мера позволит не проводить голосование по вопросу продления блокировки активов каждые полгода, как это делалось раньше. Брюссель «устранил самое серьезное препятствие», чтобы использовать эти средства для оказания помощи Украине, подчеркнуло издание.

Ранее в ЕС резко раскритиковали фон дер Ляйен из-за бессрочной блокировки активов России.

