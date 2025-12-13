На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Kia запатентовала в России новый товарный знак

Kia зарегистрировала в России товарный знак до 2034 года
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Южнокорейская компания Kia зарегистрировала в России товарный знак «Kia», сообщает РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

«Согласно документам, заявка была подана в ведомство в октябре 2024 года, в декабре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в России со сроком действия до 2034 года», — сообщает агентство.

Теперь под «Kia» компания может проектировать и продавать в России комплектующие для автомобилей, технические масла, а также электронные системы управления.

Марка Kia ушла с российского рынка в 2022 году.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали товарный знак Lada Yarus.

