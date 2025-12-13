Бессрочная блокировка активов РФ в Европа стала сигналом о европейском суверенитете. Об этом в соцсети X заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Я радуюсь по поводу четкого сигнала европейского суверенитета, принятого почти единогласно – с Италией и с Бельгией», — подчеркнул он.

Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. Руководство ЕС намерено добиться согласия об их экспроприации на саммите 18–19 декабря. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством». В Госдуме считают, что ЕС перешел рубикон, за которым последует шквал ответных мер.

Агентство Reuters обратило внимание, что такая мера позволит не проводить голосование по вопросу продления блокировки активов каждые полгода, как это делалось раньше. Брюссель «устранил самое серьезное препятствие», чтобы использовать эти средства для оказания помощи Украине, подчеркнуло издание.

Ранее в ЕС резко раскритиковали фон дер Ляйен из-за бессрочной блокировки активов России.

Ранее в Европе считают, что блокировка активов России поможет Украине на переговорах.