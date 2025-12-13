Пережившая остановку сердца женщина рассказала о запахах ада и рая

Женщина, сердце которой остановилось на 11 минут, рассказала о запахах рая и ада

68-летняя женщина, переживая остановку сердца на 11 минут, поделилась опытом увиденного. Ее слова приводит The Mirror.

Шарлота Холмс пришла на обычный прием к кардиологу, когда у нее внезапно подскочило давление. Сначала врачи пытались снизить его, но позже, по словам мужа женщины, перешли к реанимационным мероприятиям.

Сама пациентка рассказала, что увидела, как парит над медсестрой и остальными людьми в комнате. Вскоре она услышала музыку и почувствовала запах «самых прекрасных цветов».

Далее она перенеслась на небеса. Там она встретила ангелов, которые сопровождали ее во время «путешествия». Она увидела не только членов семьи, которых не стало, но и неродившегося ребенка, которого Холмс потеряла на шестом месяце беременности.

«Я не могу передать вам, как выглядели небеса, потому что они намного превосходят все, что мы можем себе представить, в миллион раз», – рассказала женщина.

Там она также увидела бога, который позже показал ей ад. По словам Холмс, она посмотрела на это место сверху и почувствовала запах гнили. Как полагает женщина, это было предостережением, которое она должна передать людям.

«Я услышала, как мой отец сказал: «У тебя есть время вернуться и поделиться», – сообщила она.

В этот момент женщина почувствовала, что ее тянет назад. Врачи смогли ее спасти. В больнице Холмс провела еще две недели, после чего была выписана.

