Экс-премьер Украины заявил, что Киев хотел применить «грязную бомбу»

Украина «задумывалась» о применении «грязной бомбы» против России, чтобы впоследствии обвинить в этом Москву. Об этом aif.ru заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сейчас снова начали обсуждать данные о подготовке Киевом «грязной бомбы». И это очень серьезно. Я знаю о докладе одного из российских командиров, который приводил данные, что (экс-глава офиса президента Украины Андрей – «Газета.Ru») Ермак руководил завозом неучтенных МАГАТЭ радиоактивных веществ. Это говорит о том, что задумывалось их применение с целью обвинить Россию», — подчеркнул он.

12 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Алексей Ртищев заявил, что Ермак лично курировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину.

По его словам, он «курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива», не уведомляя МАГАТЭ и другие профильные организации. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.

Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину формирует риски для создания так называемой «грязной бомбы» с последующим применением ее под «чужим флагом».

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов.

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

