Европейским дипломатам запретили находиться на мероприятиях с сотрудниками дипмиссии РФ

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала инструкции по общению с российскими дипломатами в постоянные представительства государств при ООН в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

В документе, помимо прочего, рекомендуется избегать мероприятий, где принимают участие дипломаты РФ. Но, если европейские дипломаты все же оказались на таком мероприятии, их попросили не попадаться на камеру вместе с российскими коллегами.

Согласно собеседнику агентства, это уже второй документ такого рода, распространенный ЕСВС.

Отмечается, что сотрудники дипломатической миссии РФ уже почувствовали на себе влияние этих мер. Так, им перестали подавать руки при встречах и даже попросили покинуть мероприятие, устроенное одной из дипмиссий.

До этого сообщалось, что Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством».

Ранее на Западе заявили, что после мира на Украине проблемы в Европе не закончатся.