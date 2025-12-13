В Госдуме указали на нехватку часов по русскому языку и математике

Школьная программа в России перегружена второстепенными предметами при дефиците часов по базовым дисциплинам, таким как русский язык и математика, считает лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом он заявил в комментарии ТАСС, оценивая идеи об увеличении сроков обучения в школах.

По словам парламентария, учебные планы расширяются за счет дисциплин с сомнительной практической пользой, тогда как на русский язык, математику и историю времени хронически не хватает. Миронов назвал ошибочным сам подход к экспериментам со сроками обучения, подчеркнув, что программа постоянно усложняется, а нагрузка на учеников и педагогов растет.

Он отметил, что учителя работают на пределе возможностей, в том числе из-за избыточной бюрократии, что приводит к быстрому профессиональному выгоранию. Введение новых предметов, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию и не решает ключевых проблем школьного образования.

Говоря о возможности чаще оставлять школьников на второй год, Миронов указал, что от этой практики фактически отказались еще в 1970-х годах, и возвращаться к ней сейчас нецелесообразно. Вместо этого он предложил оптимизировать учебные программы, отказаться от ЕГЭ, снизить отчетную нагрузку на педагогов и повысить статус профессии, что, по его мнению, сделает учебу более комфортной и интересной для детей.

