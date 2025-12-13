На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик сообщил о рекордном похолодании в Москве

Синоптик Леус: минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик пояснил, что резкое похолодание связано с прохождением холодного атмосферного фронта через центральные регионы Европейской части России с севера на юг. По его данным, после утренних +5 °C в столице уже к 16:00 температура опустилась ниже 0 °C, а ночной минимум на метеостанции ВДНХ составил −5,8 °C, что стало самым низким показателем с начала осенне-зимнего сезона.

Леус также сообщил, что минимальная температура в Московской области была зафиксирована в поселке Шаховская, где воздух остыл до −6,6 °C.

По прогнозу синоптика, в течение дня в условиях порывистого северо-западного ветра потепление будет незначительным и составит всего 1–2 °C. В ближайшие дни похолодание усилится: в ночь на воскресенье в Москве ожидается −6…−8 °C, по области −6…−11 °C, а в ночь на понедельник температура может опуститься до −9…−11 °C в столице и −8…−13 °C в Подмосковье. При этом со вторника, по словам Леуса, в регион придет оттепель, которая сохранится как минимум до середины недели.

До этого руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о резком ухудшении погоды в Москве.

