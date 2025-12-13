В России призвали не допустить экстрадицию арестованного в Польше археолога на Украину

В РАН призвали не допустить экстрадиции ученого Бутягина на Украину

Российская академия наук (РАН) призывает не допустить экстрадиции на Украину арестованного в Польше по запросу Киева ученого Александра Бутягинана. Об этом заявил ТАСС вице-президент РАН Николай Макаров.

Он выразил уверенность в том, что государственные органы России вступятся за Бутягина.

11 декабря радиостанция RMF FM сообщила, что польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего незаконные раскопки на территории Крыма. Это произошло на прошлой неделе, когда россиянин направлялся из Нидерландов на Балканы. Он проводил серию лекций в Европе.

Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию. Преступление, в совершении которого обвиняется Бутягин, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

