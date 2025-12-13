Российские лыжники заявлены на первую гонку Кубка мира после возвращения

Лыжники Коростелев и Непряева заявлены на спринт на этапе Кубка мира

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус), заявлены на спринт в рамках этапа Кубка мира.

Мужской и женские спринты пройдут 13 декабря. Женская квалификация стартует в 15:45 по московскому времени, мужская начнется в 16:24. Финалы состоятся в 18:15.

Этап кубка мира в швейцарском Давосе проходит с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее норвежский лыжник осудил допуск россиян на международные старты.