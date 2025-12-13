На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совет нацбезопасности Украины не опроверг встречи Умерова с ФБР

УП: СНБО Украины не опроверг данные СМИ о встречах Умерова с ФБР
В Совете нацбезопасности Украины (СНБО) не подтвердили и не опровергли сообщения в СМИ о встречах главы Совета Рустема Умерова с руководством ФБР. Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе СНБО.

Как отметили в СНБО, все встречи «проходят в соответствии с задачами, определенными руководством государства».

«Исходя из этого, мы не подтверждаем и не опровергаем слухи о каких-либо встречах», — подчеркнули в ведомстве.

Глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров тайно встречался с руководством ФБР в США. По информации WP, это может быть связано с желанием чиновника добиться амнистии по возможным обвинениям в коррупции или же с давлением Вашингтона на Киев. Посол Украины в США подтвердила такие контакты, но заявила, что стороны обсуждали вопросы национальной безопасности. При этом источники WP подчеркивают: подобные встречи — «нечастое явление» и уже вызвали тревогу среди западных чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде допустили, что Зеленский может «несдобровать» при саботировании плана Трампа.

