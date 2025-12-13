Участникам СВО и их семьям напомнили о льготах при оплате ЖКХ

Участники специальной военной операции и члены их семей могут оплачивать коммунальные услуги в рассрочку и пользоваться рядом других льгот в сфере ЖКХ. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Депутат пояснил, что меры поддержки действуют на постоянной основе, в том числе после возвращения военнослужащего домой. По его словам, право на рассрочку оплаты услуг ЖКХ предоставляется участникам СВО и их семьям при обращении собственника жилья или нанимателя в управляющую компанию либо ресурсоснабжающую организацию.

Колунов также сообщил, что участникам спецоперации положена компенсация 50% расходов на наем и содержание жилья, а также возмещение половины затрат на управление домом, его содержание и капитальный ремонт. При этом оплата воды, электроэнергии и отопления в эту меру не входит, однако регионы вправе устанавливать дополнительные льготы по этим направлениям.

Кроме того, парламентарий отметил, что участники СВО освобождены от начисления пеней за просрочку коммунальных платежей и от комиссий при их оплате. Для владельцев индивидуальных жилых домов предусмотрено приоритетное право на социальную газификацию.

Отдельные меры поддержки, по словам депутата, распространяются и на семьи не вернувшихся военнослужащих. В их числе — освобождение от пеней за несвоевременную оплату ЖКУ, компенсация услуг электрика и сантехника, расходов на установку стационарного телефона, а также право на получение выплаты для ремонта частного дома.

