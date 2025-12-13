«Лицемерие — национальное качество»: невеста российского футболиста о жизни в США

Елена Максимова, невеста российского футболиста Алексея Миранчука, играющего за команду «Атланта Юнайтед» в МЛС, в своем Telegram-канале подвергла критике жизни в США, отметив также, что там никто не понимает футбол.

«Еду даже сравнивать нельзя! Все дико дорого, и ладно бы просто дорого, было бы за что! Сервис ужасный, качество ужасное! Люди не эмпатичные, лицемерие — национальное качество! Перенимать из футбольных фишек нечего», — написала она.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. Всего в США он сыграл за это время 50 матчей, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей. Его контракт с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

