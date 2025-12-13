На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США высказались о словах Зеленского про референдум

Axios: США расценили как прогресс слова Зеленского о референдуме по территориям
Francesco Fotia/Reuters

США расценили как прогресс слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения на Украине референдума по территориальным вопросам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«США рассматривают это как прогресс», — сказал собеседник издания.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». При этом за день до этого британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, весь Донбасс принадлежит России и это закреплено в Конституции страны. При этом он не исключил создания там демилитаризованной зоны: по словам представителя Кремля, в регионе может не быть ни российских, ни украинских войск, но будут силы Росгвардии и полиции РФ. Также Ушаков сообщил, что Москва пока не знакома с новой версией мирного плана, и предположил, что ей «могут не понравиться» внесенные Киевом и его союзниками поправки.

Ранее в Кремле заявили, что перемирие на Украине станет обманом и «запудриванием мозгов».

