Марочко рассказал о выживании людей на оккупированной ВСУ территории ЛНР

Марочко: люди на подконтрольных ВСУ участках ЛНР выживают в невероятных условиях
Telegram-канал Правительство ЛНР

Мирным жителям, проживающим недалеко от оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР), приходится выживать из-за плохой гуманитарной обстановки. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, под контролем Киева остаются небольших «клочка» ЛНР у Петровского (украинское название - Грековка) и Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка).

«И, действительно, гуманитарная обстановка там очень и очень плохая. Не всегда наши экстренные службы могут доехать к этим людям,»— подчеркнул Марочко, отметив, что местные жители почувствуют себя «более менее спокойно,когда мы выйдем за пределы Луганской Народной Республики и отодвинем фронт».

В этих населенных пунктах, по информации эксперта, нет связи, электро- и газоснабжения — «люди попросту выживают в невероятных условиях, но еще держатся». Марочко полагает, что Украине стратегически важно удерживать хотя бы минимальную часть территории ЛНР, называя ее Луганской областью.

До этого Марочко сообщил, что российские силы взяли под контроль участок административной границы ЛНР протяженностью три километра.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.

