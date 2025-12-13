СМИ сообщили, что Макрон пока не знает, поедет ли на переговоры по Украине

AFP: Макрон не решил, поедет ли на переговоры по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон еще не принял решение, поедет ли он в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, учитывая неопределенность по поводу предоставления Киеву со стороны Вашингтона гарантий безопасности. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на Елисейский дворец, передает ТАСС.

«Президенту еще предстоит принять решение», — цитирует агентство неназванного советника французского президента.

Во время закрытого брифинга он разъяснил представителям СМИ позицию Европы и Украины по поводу возможного урегулирования украинского конфликта, а также отметил, что европейцы настаивают на предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, прежде чем начнутся предметные переговоры по территориальным вопросам.

По его словам, именно с этим был связан «непростой» характер телефонных переговоров, которые провели Макрон, Мерц и премьер Британии Кир Стармер с главой Белого дома Дональдом Трампом 10 декабря. В частности, советник рассказал о «различиях» по вопросу «организации переговоров в предстоящие дни и недели».

Ранее Мерц, Макрон и Стармер заявили о «решающем моменте» для Украины.