Два человека погибли при атаке беспилотников в Саратове

Губернатор Бусаргин сообщил о двух погибших после атаки дронов в Саратове

В результате атаки беспилотников в Саратове погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его данным, повреждения получили несколько квартир в жилом доме. На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших и заверили, что им окажут всю необходимую помощь.

Губернатор отметил, что для жителей предусмотрены выплаты в случае ущерба имуществу. Сотрудники администрации проведут поквартирный обход, а средства на восстановительные работы выделят из областного бюджета. В числе первоочередных задач — оперативная замена поврежденных стеклопакетов.

Пока специалисты обеспечивают безопасность в одном из подъездов, для жителей организовали пункт временного размещения. Основные восстановительные работы планируется завершить в течение дня. Кроме того, к обследованию здания привлекли дополнительную организацию для проверки состояния конструкций.

В ходе атаки также были выбиты стеклопакеты в детском саду и поликлинике. Как уточнили власти, детей и пациентов в учреждениях в этот момент не было, а повреждения будут устранены в оперативном порядке.

В ночь на 13 декабря в Самарской области объявляли угрозу атаки БПЛА. По словам местных жителей, в Саратове и Энгельсе прозвучало около десяти взрывов. По предварительной информации, над городами были уничтожены несколько украинских беспилотников.

На этом фоне в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова. Ограничения были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

