На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два человека погибли при атаке беспилотников в Саратове

Губернатор Бусаргин сообщил о двух погибших после атаки дронов в Саратове
true
true
true
close
Telegram-канал «ЧП Саратов»

В результате атаки беспилотников в Саратове погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его данным, повреждения получили несколько квартир в жилом доме. На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших и заверили, что им окажут всю необходимую помощь.

Губернатор отметил, что для жителей предусмотрены выплаты в случае ущерба имуществу. Сотрудники администрации проведут поквартирный обход, а средства на восстановительные работы выделят из областного бюджета. В числе первоочередных задач — оперативная замена поврежденных стеклопакетов.

Пока специалисты обеспечивают безопасность в одном из подъездов, для жителей организовали пункт временного размещения. Основные восстановительные работы планируется завершить в течение дня. Кроме того, к обследованию здания привлекли дополнительную организацию для проверки состояния конструкций.

В ходе атаки также были выбиты стеклопакеты в детском саду и поликлинике. Как уточнили власти, детей и пациентов в учреждениях в этот момент не было, а повреждения будут устранены в оперативном порядке.

В ночь на 13 декабря в Самарской области объявляли угрозу атаки БПЛА. По словам местных жителей, в Саратове и Энгельсе прозвучало около десяти взрывов. По предварительной информации, над городами были уничтожены несколько украинских беспилотников.

На этом фоне в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова. Ограничения были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами