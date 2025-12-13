Депутат предложил создать закрытый реестр педофилов в России

Депутат Выборный: реестр педофилов необходим, но он не должен быть публичным

В России необходимо создать реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, однако доступ к такому списку не должен быть публичным. Об этом в интервью ТАСС заявил зам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, во многих странах уже созданы подобные реестры и они показали свою эффективность.

«Эксперты склоняются к необходимости ограниченного и непубличного доступа, чтобы соблюсти баланс между безопасностью и конституционными правами граждан, » — подчеркнул Выборный.

Депутат подчеркнул, что подобный список должен помочь профессионалам, а не стать «средством самосуда». Кроме того, необходимо наладить процесс обмена информацией между правоохранителями и школами для контроля за соблюдением запретов для судимых за педофилию, в том числе находящихся на принудительном лечении.

Выборный также полагает, что логично предоставить доступ к такому реестру сотрудникам кадровых служб образовательных и социальных учреждений, чтобы исключить ситуации, когда преступник, отбыв срок в одном регионе, переезжает и устраивается на работу, связанную с детьми, в другом.

