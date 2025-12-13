Суд в России приобщил к делу выводы нейросети

В Ростовской области медицинский вывод нейросети оказался среди материалов уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подсудимый избил свою супругу, но утверждал, что на самом деле просто сделал жест рукой в ее сторону. Женщина получила повреждение губы, которое произошло в результате механического воздействия.

«Обвиняемый с выводами не согласился, в экспертизе ему отказали, тогда-то он и решил обратиться к искусственному интеллекту», – сообщается в публикации.

Нейросеть проанализировала изображения травм и пришла к выводу, что на них видно не физическое повреждение, а герпес, кандидоз или другой воспалительный процесс.

Суд посчитал доводы искусственного интеллекта несостоятельными. Мужчину приговорили к четырем месяцам исправительных работ условно. Помимо этого, в доход государства у него удерживаются 5% зарплаты каждый месяц. Фигурант обжаловал решение, но приговор утвердили.

