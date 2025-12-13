На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в России приобщил к делу выводы нейросети

В России суд признал недействительным вывод ИИ при рассмотрении уголовного дела
Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области медицинский вывод нейросети оказался среди материалов уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подсудимый избил свою супругу, но утверждал, что на самом деле просто сделал жест рукой в ее сторону. Женщина получила повреждение губы, которое произошло в результате механического воздействия.

«Обвиняемый с выводами не согласился, в экспертизе ему отказали, тогда-то он и решил обратиться к искусственному интеллекту», – сообщается в публикации.

Нейросеть проанализировала изображения травм и пришла к выводу, что на них видно не физическое повреждение, а герпес, кандидоз или другой воспалительный процесс.

Суд посчитал доводы искусственного интеллекта несостоятельными. Мужчину приговорили к четырем месяцам исправительных работ условно. Помимо этого, в доход государства у него удерживаются 5% зарплаты каждый месяц. Фигурант обжаловал решение, но приговор утвердили.

Ранее в ИИ-подкастах The Washington Post обнаружили вымышленные цитаты и ошибки.

