Путин рассказал о предстоящих контактах с Трампом
Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящих контактах со своим американским коллегой Дональдом Трампом по актуальным международным проблемам.
Об этом он сообщил в ходе сеанса связи с экипажем МКС.
«Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США — одной из ведущих космических держав», — сказал Путин.
Он отметил, что таким же образом страны пытаются взаимодействовать в решении ситуации с коронавирусом и на мировых рынках.
«Еще предстоят у нас разговоры на эту тему», — отметил Путин.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили положение дел на нефтяном рынке после совещания ОПЕК+.
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