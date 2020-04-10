Путин рассказал о предстоящих контактах с Трампом

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Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящих контактах со своим американским коллегой Дональдом Трампом по актуальным международным проблемам.

Об этом он сообщил в ходе сеанса связи с экипажем МКС.

«Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США — одной из ведущих космических держав», — сказал Путин.

Он отметил, что таким же образом страны пытаются взаимодействовать в решении ситуации с коронавирусом и на мировых рынках.

«Еще предстоят у нас разговоры на эту тему», — отметил Путин.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили положение дел на нефтяном рынке после совещания ОПЕК+.

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