Помпео: Трамп готов работать с Китаем и другими странами в борьбе с пандемией

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Президент США Дональд Трамп готов сотрудничать со всеми странами, в том числе и с Китаем, в вопросе борьбы с пандемией коронавируса нового типа, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild.

Трамп находится в тесном контакте с главами государств всего мира, отметил Помпео. Он подчеркнул, что США готовы взять на себя руководящую роль и помочь всему миру победить пандемию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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