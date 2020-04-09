Помпео: Трамп готов работать с Китаем и другими странами в борьбе с пандемией
Президент США Дональд Трамп готов сотрудничать со всеми странами, в том числе и с Китаем, в вопросе борьбы с пандемией коронавируса нового типа, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild.
Трамп находится в тесном контакте с главами государств всего мира, отметил Помпео. Он подчеркнул, что США готовы взять на себя руководящую роль и помочь всему миру победить пандемию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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