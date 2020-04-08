Путин: нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами
Президент России Владимир на совещании с руководителями субъектов по противодействию коронавирусу заявил о недопустимости закрытия грузового и транспортного сообщения между субъектами РФ.
«Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку», — заявил президент.
Он отметил, что в противном случае это может привести к разрушительным последствиям.
Путин также заявил, что в Москве нет практики повсеместного закрытия предприятий, и регионам необходимо брать со столицы пример.
«Всех под одну гребенку» — такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим», — сказал президент.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин поручил автоматически продлить действие документов на три месяца
— Власти Москвы дали полномочия полиции штрафовать нарушителей самоизоляции
— Путин рассказал о пособиях для потерявших работу после 1 марта