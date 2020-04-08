Путин: нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами

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Президент России Владимир на совещании с руководителями субъектов по противодействию коронавирусу заявил о недопустимости закрытия грузового и транспортного сообщения между субъектами РФ.

«Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку», — заявил президент.

Он отметил, что в противном случае это может привести к разрушительным последствиям.

Путин также заявил, что в Москве нет практики повсеместного закрытия предприятий, и регионам необходимо брать со столицы пример.

«Всех под одну гребенку» — такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим», — сказал президент.

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