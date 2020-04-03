Второй тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным

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Второй анализ президента США Дональда Трампа на коронавирус нового типа показал отрицательный результат, сообщает Reuters со ссылкой на письмо врача главы государства Шона Конли.

По заявлению Конли, Трамп сдал новый экспресс-тест, который показал результат через 15 минут. Президент здоров, симптомы заболевания отсутствуют, отметил врач.

Первый тест американский лидер стал после контакта с членом бразильской делегации, у которого был диагностирован коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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