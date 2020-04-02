Главы Архангельской области, НАО и Коми будут выбраны в единый день голосования

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Выборы глав Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми пройдут в единый день голосования 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгения Шевченко.

Выборы пройдут в соответствии со статьей 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ».

До официального избрания глав регионов, их временно будут замещать назначенные президентом лица. Так, губернатором Архангельской области стал Александр Цыбульский, главой республики Коми — Владимир Уйба, а Ненецким автономным округом будет руководить Юрий Бездудный.

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