Казахстан готов организовать очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии
close
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность республики организовать очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии, сообщили в пресс-службе главы государства.
Об этом Токаев заявил в ходе телефонного разговора с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Мишель поинтересовался перспективами проведения межсирийских переговоров в рамках Астанинского формата. На что президент республики подтвердил готовность предоставить площадку для данных целей.