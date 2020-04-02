Казахстан готов организовать очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность республики организовать очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии, сообщили в пресс-службе главы государства.

Об этом Токаев заявил в ходе телефонного разговора с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Мишель поинтересовался перспективами проведения межсирийских переговоров в рамках Астанинского формата. На что президент республики подтвердил готовность предоставить площадку для данных целей.