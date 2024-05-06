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В Госдуме попросили Минобороны приравнять военкоров к участникам СВО

Миронов попросил Шойгу приравнять военкоров к участникам СВО

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой приравнять погибших военкоров с участниками специальной военной операции. Его слова приводит ТАСС.

В своем заявлении он попросил приравнять военкоров, работающих в зоне СВО, погибших или получивших ранения, а также членов их семей к погибшим или раненым участникам специальной военной операции.

Также Миронов попросил распространить на них и членов их семей предусмотренные для военных соцгарантии и компенсации, а также выплаты.

До этого генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убийство американского корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, участвовавшего в военных действиях в Донбассе с 2014 года, должно быть расследовано, а виновные — наказаны. 5 мая стало известно, что подозреваемые в убийстве Рассела Бентли арестованы и сотрудничают с правоохранительными органами.

Ранее в Москве простились с военкором «Известий» Ереминым.

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