«Взыграли чувства»: Севиль рассказала, как чувство вины Билана помогло ей на «Маске»

Певица Севиль Велиева, победившая в новом сезоне «Маски», рассказала, почему Дима Билан хотел победы Енота на телешоу. Об этом пишет «СтарХит».

«В моей осознанной жизни это уже четвертый конкурс. Не знаю, много или мало для 32 лет. И в двух конкурсах из четырех мы с Димой пересекались: он сидел в жюри, я участвовала. Там, разумеется, не было никаких масок, он оценивал меня как артиста. И, наверное, где-то в глубине души Дима сожалеет, что поступил тогда не так, как мог бы поступить», — пояснила Велиева.

Она отметила, что не держит никаких обид на Билана, так как шла на эти конкурсы в надежде показать именитым артистам свой материал или потренироваться выступать перед широкой аудиторией. Тем не менее исполнительница рада, что чувство вины Билана помогло ей одержать победу на «Маске». При этом Велиевой жаль, что в последнем выпуске телешоу артист начал догадываться, кто же скрывается под маской Енота.

«Он меня узнал, взыграли чувства, какая-то наша личная с ним атмосфера рабочая вошла в чат. Думаю, Дима говорил именно об этом. Я ему благодарна на самом деле за многое», — резюмировала Велиева.

В последнем выпуске «Маски» костюмы сняли Кот — им оказалась Ани Лорак, Бабочка — Люся Чеботина — и трио Змей Горыныч: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Победительницей проекта стала солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, скрывавшаяся под маской Енота.

Ранее Дима Билан и Сергей Шнуров поспорили на «Новой фабрике звезд».