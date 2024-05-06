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Россиянку оштрафовали за мат в адрес чиновников в соцсетях

Жительница Курганской области заплатит штраф за оскорбление чиновников в сети

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Курганской области наказали местную жительницу, оскорбившую чиновников в интернете. Об этом сообщает прокуратура региона.

В феврале жительница Каргаполья разместила в одной из социальных сетей комментарий оскорбительного содержания. В нем она резко высказалась в адрес работников администрации Каргапольского муниципального округа, употребив в своей речи обсценную лексику.

Дело об административном правонарушении на женщину возбудила районная прокуратура, ее обвинили в оскорблении, совершенном публично (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ). В итоге мировой судья назначил россиянке административный штраф в размере 5000 рублей, постановление еще может быть обжаловано.

До этого во Франции вынесли приговор мужчине, который собирался свергнуть президента Эммануэля Макрона.

Ранее в Петербурге задержали сантехника, оскорбившего Лукашенко.

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