Страны ЕС сократили закупки СПГ

Страны Евросоюза значительно сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) в первые четыре месяца 2024 года на фоне роста закупок более дешевого трубопроводного топлива из России. Об этом пишут «Ведомости».
Как следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), за январь — апрель объем импорта СПГ в ЕС упал примерно на 8% в годовом выражении до 40,8 млрд куб. м, уточняет издание.
В апреле падение поставок СПГ в Европу достигло максимума — снижение составило 16% к уровню 2023 года до 10,1 млн тонн. Это продолжило устойчивую тенденцию, начавшуюся в середине прошлого года после возвращения «азиатской премии» на рынок СПГ.
Вместо дорогого сжиженного газа европейские страны стали активнее приобретать трубопроводное топливо, в частности из России. По информации ФСЭГ, в I квартале 2024 г. поставки газа по трубам в ЕС выросли на 5% в годовом выражении до 40 млрд куб. м. При этом импорт российского газа вырос на 23% до 7,2 млрд куб. м.
«Цены на трубопроводный газ из России для ЕС сейчас особенно выгодны. Европейским импортерам сейчас выгоднее не конкурировать за СПГ с покупателями из Азии, а приобретать трубопроводный газ», — отмечает эксперт Игорь Юшков.
По его прогнозу, во втором квартале спрос и цены на СПГ в Азии продолжат расти, что еще сильнее ограничит поставки сжиженного газа в Европу. В ПСБ ожидают, что во 2 квартале импорт СПГ в ЕС составит лишь 25–30 млрд куб. м.
По итогам года аналитики прогнозируют снижение закупок СПГ на 5-10% к уровню 2023 года.
Одновременно страны ЕС будут наращивать использование газа из хранилищ. К 1 мая их заполненность составляла рекордные 62,6%. Это позволит Европе компенсировать сокращение поставок СПГ в ближайшие месяцы.
До этого в Турции заявили о планах увеличить объемы газовых хранилищ.
Ранее Япония нашла замену СПГ.