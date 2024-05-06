Страны ЕС сократили закупки СПГ

Страны Евросоюза значительно сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) в первые четыре месяца 2024 года на фоне роста закупок более дешевого трубопроводного топлива из России. Об этом пишут «Ведомости».

Как следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), за январь — апрель объем импорта СПГ в ЕС упал примерно на 8% в годовом выражении до 40,8 млрд куб. м, уточняет издание.

В апреле падение поставок СПГ в Европу достигло максимума — снижение составило 16% к уровню 2023 года до 10,1 млн тонн. Это продолжило устойчивую тенденцию, начавшуюся в середине прошлого года после возвращения «азиатской премии» на рынок СПГ.

Вместо дорогого сжиженного газа европейские страны стали активнее приобретать трубопроводное топливо, в частности из России. По информации ФСЭГ, в I квартале 2024 г. поставки газа по трубам в ЕС выросли на 5% в годовом выражении до 40 млрд куб. м. При этом импорт российского газа вырос на 23% до 7,2 млрд куб. м.

«Цены на трубопроводный газ из России для ЕС сейчас особенно выгодны. Европейским импортерам сейчас выгоднее не конкурировать за СПГ с покупателями из Азии, а приобретать трубопроводный газ», — отмечает эксперт Игорь Юшков.

По его прогнозу, во втором квартале спрос и цены на СПГ в Азии продолжат расти, что еще сильнее ограничит поставки сжиженного газа в Европу. В ПСБ ожидают, что во 2 квартале импорт СПГ в ЕС составит лишь 25–30 млрд куб. м.

По итогам года аналитики прогнозируют снижение закупок СПГ на 5-10% к уровню 2023 года.

Одновременно страны ЕС будут наращивать использование газа из хранилищ. К 1 мая их заполненность составляла рекордные 62,6%. Это позволит Европе компенсировать сокращение поставок СПГ в ближайшие месяцы.

До этого в Турции заявили о планах увеличить объемы газовых хранилищ.

Ранее Япония нашла замену СПГ.