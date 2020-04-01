Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

<img src="//img.gazeta.ru/files3/501/10727501/faa386db763c10fec9e68a272c9f6747__1440x-_1_-pic905-895x505-15805.jpg">

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке». Новый закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, сотрудники ФСО не будут нести ответственность за использование «физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники», если они исполняют законный приказ, прежде всего, «в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости».

Кроме того, закон наделяет ведомство правом самостоятельно решать вопросы об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых государством объектов, а также правом определять трассы проезда объектов государственной охраны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле назвали цель многосерийного интервью Путина

— Песков рассказал, почему Путин перестал здороваться за руку

— Путин впервые проведет совещание с правительством дистанционно