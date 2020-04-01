Источники: ООН может принять резолюцию по теме борьбы с коронавирусом

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Генассамблея ООН может принять резолюцию с призывом сообща бороться с COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в организации.

По их словам, резолюцию предложила группа стран, в числе которых Сингапур, Норвегия и Лихтенштейн.

Один из источников утверждает, что постановление содержит общий призыв бороться с коронавирусом, но в нем не говорится о необходимости снять санкции, мешающие государствам в данной борьбе.

Ожидается, что документ может быть принят 2 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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