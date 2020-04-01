Источники: ООН может принять резолюцию по теме борьбы с коронавирусом
Генассамблея ООН может принять резолюцию с призывом сообща бороться с COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в организации.
По их словам, резолюцию предложила группа стран, в числе которых Сингапур, Норвегия и Лихтенштейн.
Один из источников утверждает, что постановление содержит общий призыв бороться с коронавирусом, но в нем не говорится о необходимости снять санкции, мешающие государствам в данной борьбе.
Ожидается, что документ может быть принят 2 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ООН поможет бедным странам в борьбе с коронавирусом
— РФ и еще семь стран призвали ООН потребовать снятия мешающих борьбе с COVID-19 санкций