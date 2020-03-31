В Кремле призвали не волноваться о состоянии здоровья Путина
close
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не волноваться о состоянии здоровья Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
«Путин регулярно тестируется. Все нормально», — сказал Песков в ответ на вопрос, делал ли глава государства тест на коронавирус и какие меры приняты в связи с информацией об обнаружении коронавируса у главврача больницы в Коммунарке.
Ранее телеканал «Россия-24» со ссылкой на медиков сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус