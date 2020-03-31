Кадыров раскритиковал глав регионов РФ за недостаточные меры по COVID-19
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что регионы не принимают решительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».
По его словам, государство делает все необходимое для борьбы с вирусом, в том числе строит больницы, но регионы не чувствуют всю эту ситуацию.
«Мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — сказал чеченский лидер.
Он добавил, что в Чеченской республике две недели назад начали поэтапно принимать необходимые ограничения, «чтобы не пугать и не вводить в стресс народ». По его словам, другие регионы начали действовать только сейчас, когда многие успели заразиться.
Кадыров также добавил, что Чечня поможет соседним регионам, если в этом будет необходимость.
С 28 марта власти Чеченской республики ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы региона. Также ввели ограничения на передвижения внутри республики, на въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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