В Совфеде не выявлено ни одного случая заражения COVID-19
close
Тестирование российских сенаторов на коронавирус не показало ни одного положительного результата, исследования будут продолжены, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Совета Федерации.
«По итогам организованного в конце прошлой недели тестирования на коронавирус среди сенаторов и сотрудников аппарата положительных результатов тестов не выявлено», — сообщили в пресс-службе.
Тестирования членов Совфеда проводятся в постоянном режиме в связи с распространением коронавируса. Сенаторы продолжают работу несмотря на ограничения, введенные в столице.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России семь компаний займутся производством тест-систем на коронавирус
— В Москве среди новых заболевших коронавирусом большинство — молодые люди