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Названа основная причина ранений на Купянском направлении

Военный медик назвал FPV-дроны причиной 98% ранений на Купянском направлении

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Evgeniy Maloletka/AP

Военный медик назвал FPV-дроны причиной 98% ранений на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В сравнении с прошлым, позапрошлым годом, конечно, тогда были мины. Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды», — сообщил врач.

При этом он отметил, что большинство военнослужащих поступают к нему с легкими ранениями.

До этого получивший ранение в ДНР военкор НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки.

Корреспондент НТВ Ивлиев, оператор телеканала Валерий Кожин и сопровождавший их офицер накануне попали под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки во время съемки репортажа. По предварительным данным, ВСУ сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона. Состояние раненного Ивлиева тогда оценили как стабильное.

Ранее Москалькова призвала обсудить бесплатный проезд родственникам раненых военных.

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