Экс-министр Франции умер от коронавируса

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Экс-министр промышленности Франции, председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян скончался от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местных властей.

Патрику Деведжяну было 75 лет.

По последним данным, число заболевших во Франции составляет 37 575 человек, число летальных исходов — 2 314.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.