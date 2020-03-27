Лукашенко заявил, что не прячется и ведет «нормальную жизнь»
Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что несмотря на распространение пандемии COVID-19, он продолжает жить «нормальной жизнью» без самоизоляции, сообщает РИА «Новости».
«Должен вам сказать, я никуда не прячусь. Категорически запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние мероприятия», — сказал президент Белоруссии.
Он также добавил, что его младший сын Николай продолжает посещать школу, и его изоляция не планируется, несмотря на то, что до половины учеников не посещают занятия.
«Родители не пускают. Это их дело. Это ребенок, их дело, мы здесь не запрещаем», — сказал президент.
Глава государства также призвал власти проявлять активную заботу о пожилых людях, подчеркнув, что речь идет не только о пандемии COVID-19, но и других сезонных заболеваниях.
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