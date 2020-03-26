МИД Польши вызвал посла России

В Министерство иностранных дел (МИД) Польши вызвали посла России в Варшаве Сергея Андреева. Об этом глава дипломатического представительства заявил РИА Новости.

Отмечается, что причиной вызова послужило появление в российских средствах массовой информации данных о том, что Польша якобы запретила пролет через свое воздушное пространство российским самолетам, доставлявшим помощь в Италию.

По словам посла, в польском МИДе выразили протест по данному поводу. При этом Андреев подчеркнул, что посольство сообщало СМИ об отсутствии обращений России к польским властям по данному вопросу.

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