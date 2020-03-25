Путин назвал причину невозможности оградиться от пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, почему страна не может полностью заблокировать проникновение коронавируса. Об этом он рассказал в своем обращении к нации.
По словам главы государства, Россия не может оградиться от новой инфекции, так как граничит со странами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
«Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы», — сказал Путин.
В связи с этим, президент заявил о необходимости бороться с заболеванием на опережение.
Он объявил нерабочей следующую неделю и призвал россиян остаться дома, чтобы снизить темпы распространения инфекции. Кроме того, президент предложил перенести голосование по поправкам в Конституцию, которое было запланировано на 22 апреля 2020 года.
Ранее в связи с распространением COVID-19 на режим повышенной готовности перешли все регионы страны. Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС, США и ОАЭ, а также закрыла границы с рядом государств. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Массовые мероприятия запрещены.
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 658, 30 человек вылечились, смертей нет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.