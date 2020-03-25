Путин объявил выходные с 28 марта до 5 апреля

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Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил следующую неделю нерабочей из-за угрозы коронавируса.

Он призвал россиян оставаться дома, чтобы снизить динамику распространения новой инфекции. Президент уточнил, что выходные с 28 марта до 5 апреля вводятся с сохранением заработной платы для граждан.

Необходимые для обеспечения жизнедеятельности структуры, такие как магазины, аптеки, банки, продолжат свою работу в этот период.

Путин пояснил, что в борьбе с новой инфекцией необходимо действовать на опережение.

За сутки число новых случаев заражения в России выросло на 163. На данный момент в стране зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились, смертей нет.

Ранее московский мэр Сергей Собянин ввел дополнительные меры в столице для борьбе с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.