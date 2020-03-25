Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
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Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%. С такой инициативой он выступил в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса.
По словам главы государства, во многих странах процентные доходы по банковским вкладам облагаются налогами. В России Путин предложил ввести данную меру в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Президент подчеркнул, что нововведение отразится лишь на 1% вкладчиков страны.
Ранее он заявил, что уходящие за рубеж доходы должны облагаться адекватным налогом.