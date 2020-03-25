«Здоровье в приоритете»: эксперт оценил перенос даты голосования по поправкам в Конституцию РФ

Руководитель Рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев в комментарии «Газете.Ru» отметил правильность и актуальность решения о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое было принято главой России Владимиром Путиным.

«На мой взгляд, это обращение, которое было у президента, и перенос даты лежит абсолютно в контексте и логике того, что президент обозначил ранее — то, что здоровье людей является большим приоритетом, даже чем такие важные вопросы, как голосование по Конституции. С учетом текущей ситуации, с учетом того, что происходит в других странах мира, было принято решение о переносе даты голосования, что естественно абсолютно правильно в текущей ситуации», — сказал он.

Григорьев отметил также и плюсы в том, что голосование будет перенесено на более поздний срок. «Нам, например, как системе общественных палат, которая осуществляет общественный контроль за голосованием, позволит подготовить на более серьезном и глубоком уровне людей к наблюдению за голосованием и обеспечить еще большее количество людей на участках тогда, когда, наконец, будет происходить голосование, но уже в безопасных условиях для здоровья граждан», — обратил внимание эксперт.