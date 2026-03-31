Зеленскому предрекли проблемы после слов об «украинских домохозяйках» во главе Rheinmetall

Христофору: Мерц не простит Зеленскому оскорблений в адрес главы Rheinmetall
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц не простит президенту Украины Владимиру Зеленскому оскорблений в адрес своего друга и руководителя оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такое мнение высказал журналист Алекс Хиристофору в эфире YouTube-канала.

«Все знают, что Мерц — обидчивый парень, а ты, Зеленский, надерзил его другу и крупнейшему оружейнику Германии. Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле?», — сказал Христофору.

По его оценкам, Зеленский пытался сыронизировать, но сделал только хуже, оскорбив промышленника, который много сделал для Украины. В связи с этим журналист заметил, что у «Зеленского нет логики».

По оценке Христофору, президент Украины воображает себя Черчиллем, но по сути «является клоуном», который поссорился со старым другом Киева.

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер жестко высказался о производстве украинских беспилотников, назвав его кустарным и сравнив с «конструктором Lego», а разработчиков — с «домохозяйками с 3D-принтерами».

Зеленский в ответ заявил, что любая домохозяйка Украины могла бы возглавить Rheinmetall.

Ранее на Украине рассказали, в каком случае больше ракет достанется Киеву, а не Ближнему Востоку.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
